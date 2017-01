Recursos del Pino Suárez, logro de locatarios no de Núñez, aclara Adrián Hernández

MARÍA A. HERNÁNDEZ.- Si alguien fue manipulado en el tema del mercado ese fue el gobernador Arturo Núñez Jiménez, expresó el diputado local del PRI, Adrián Hernández Balboa, quien señaló que las autoridades se negaron desde un principio a darles garantías a los locatarios porque saben que es muy posible que no terminen la obra este sexenio.

Esto, al rechazar tajantemente que su partido esté detrás del movimiento de los locatarios del mercado público “José María Pino Suárez”, tal como lo han venido señalando algunos de sus compañeros diputados locales. “Nosotros nos hemos reunidos con ellos pero con la finalidad de ayudarlos y no para ocasionar ni encabezar desmanes en el estado”, aseguró.

El problema –dijo- con los comerciantes del mercado no se lo generó ninguno de nosotros, sino ellos mismos. Se comprometieron a entregar el provisional en octubre y no lo hicieron, luego dijeron que en noviembre, pero pasó diciembre y nada y ya estamos casi a finales de enero.

A decir del ex dirigente del tricolor, las dependencias encargadas del proyecto, no han tenido la capacidad para acordar con las uniones del popular centro de abastos, pues existe una total descoordinación entre el Gobierno del Estado y el ayuntamiento, que se echan la bolita y hasta ahora no han resuelto el tema.

Incluso, ahora tratan de saludar con sombrero ajeno porque es de todos sabido que los recursos fueron gestionados y logrados por los propios locatarios y no por las autoridades ni estatales ni municipales. “Tienen miedo porque no saben si van a terminar el mercado, tienen terror a comprometerse y decir, lo vamos a concluir”, subrayó.