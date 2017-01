Sin garantías no salimos, afirman locatarios ante amenaza violenta de desalojo

YAZMÍN RUIZ.- Una mesa de diálogo encabezada por el gobernador Arturo Núñez Jiménez y el alcalde de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, solicitaron los locatarios del Mercado José María Pino Suárez para que ahí se puedan dar por escrito las garantías que están solicitando para el traslado al mercado provisional de Casa Blanca.

En rueda de prensa en las instalaciones de la coordinación de la Unión de Locatarios, Carlos Barrueta Ceferino, aseguró que las peticiones que han solicitado como garantizarles sus espacios, que se termine el nuevo mercado en 18 meses y que en un fideicomiso se integren los recursos, no han tenido respuesta alguna y con las declaraciones que realizaron los funcionarios estatales de que solo son concesionarios, tienen temor que los dejen sin sus espacios en donde por años han trabajado.

“Le pedimos al señor gobernador que tenga sensatez, que nos ayude con la sensatez, que piense como pensamos nosotros, que venga al campo, que sienta como nos sentimos nosotros que luego de 50 años de trabajar en estos espacios y con todo el esfuerzo se te diga fácil, te quitamos tu concesión”, dijo.

Lamentaron que el alcalde de Centro Gerardo Gaudiano Rovirosa desde hace cinco meses no la ha dado la cara, por ello para hacerles más fácil las cosas pidieron que designe a una persona que conozca el sector para que dialogue con ellos.

Barrueta Ceferino indicó que en este momento no hay garantías para poder comenzar con el traslado, pues no saben que local les corresponde, no hay los servicios como el gas para el área de taquerías y cocinas económicas.

“No somos letrados, pero no somos tontos y sabemos que el ayuntamiento tiene las consideraciones para darnos las garantías que nosotros estamos pidiendo, no se ha dado esta situación hasta este día”, expuso.

Así también indicaron que no son ellos los que están en contra de que se construya el número mercado, pero que se haga respetando los derechos de los locatarios.

En este sentido señalaron que ya se corre el rumor de que el ayuntamiento de Centro vendió el terreno del mercado José María Pino Suárez a grupo Walmart por ello no les quieren dar las garantías de que regresaran al mercado.

Lamentaron que han actuado sin tomar en cuenta a los locatarios, pues solo cinco locatarios han respaldado la postura del gobierno y la mayoría no lo ha hecho, lo que solo ha provocado el enojo de los comerciantes.

Indicaron que no quieren llegar a la fecha límite que se ha planteado para el traslado, pues esperan que el gobierno los escuche y se instale la mesa de diálogo.