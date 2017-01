Encarga Núñez a Silva operar el desalojo de locatarios y estos lo corretean

YAZMÍN RUIZ.- Desde las 8 de la mañana cerca de 15 camionetas de transporte llegaron a estacionarse frente al mercado José María Pino Suárez a la disposición de los locatarios que quisieran comenzar su traslado al mercado provisional de Casa Blanca, esta situación generó el enojo de los locatarios quienes pedían retirar las unidades o amenazaban con quemarlas.

Fue cerca de las 9 de la mañana cuando arribó al mercado Pino Suárez, el titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), Agustín Silva Vidal a quien de inmediato encararon los locatarios para exigirle retiraran las unidades de la zona, pues esto solo estaba provocando a los comerciantes.

Sobre la calle Constitución los locatarios exigieron a Agustín Silva que les den las garantías para irse, en el momento que ellos lo consideren, pues no siquiera saben el sitio asignado.

Aunque el funcionario estatal trataba de calmarlos, los locatarios comenzaron a gritarle que se fuera junto con las unidades de carga, pues es el propio gobierno el que está poniendo el desorden.

“No podemos irnos, no tenemos asignados los locales, cómo los van a repartir así nada más, tiene que ser por uniones que se les llame, pero que no vengan a poner el desorden mandando las unidades aquí”, expusieron.

Los locatarios muy molestos comenzaron a golpear las camionetas de carga que estaban estacionadas y estás comenzaron a retirarse ante el temor de que las voltearan o les pudieran dañar.

Con gritos pidieron al alcalde de Centro Gerardo Gaudiano Rovirosa que dé la cara y que sea él quien dialogue con ellos, además de evitar enviar las camionetas otra vez pues ellos decidirán cuando irse siempre que haya las garantías.

Al lugar arribaron patrullas de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) y de la Policía Estatal de Caminos (PEC) para poder apoyar el tránsito y garantizar la seguridad de quienes se encontraban en el centro de abasto en ese momento.

Por esta situación se suspendió este día el traslado de los locatarios al mercado provisional de Casa Blanca.