SETAB y Seguridad Pública coordinaran operativo “Mochila Segura”

YAZMÍN RUIZ.- El operativo “Mochila Segura” será implementado en coordinación con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informó el vocero de Seguridad, Fernando Vázquez Rosas.

En entrevista dejo claro que esta revisión no es una medida represiva, sino una medida preventiva por lo que llamó a los padres de familia a no oponerse y cooperar.

“Lo que se busca es dar la mayoría de seguridad de sus propios hijos, es decir ante una situación de incidencia delictiva que conocemos lo que tenemos que reforzar son las medidas preventivas que es la intención”, dijo.

Expuso que es importante que los padres de familia estén consienten y colaboren con ese programa y desde luego cuidando a sus hijos desde sus propios hogares.

El funcionario estatal, indicó que sin duda la Secretaría de Educación ya ha de estar poniéndose en contacto con los directores y maestros para que este programa se realice sin mayor problema.

Abundó que la SSP tiene que participar del igual que otras autoridades pues si en alguna revisión se detectará algún arma o estupefaciente se tiene que informar a las autoridades y sobre todo en las escuelas de nivel básico se debe de dar un tratamiento especial por ser menores de edad.

“Lo que están haciendo ahorita es el trabajo de coordinación para comenzar a andar en lo inmediato el programa de mochila segura”, indicó.

Así pues recordó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha dicho que este programa no transgrede los derechos y siempre está atenta de los actos de la autoridad en caso de cualquier abuso, que en esto no es la intención.