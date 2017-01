Se reúnen jefes de la Gendarmería con Asociación de Ciudadanos del Centro Histórico

YAZMÍN RUIZ.- Las Fuerzas Especiales de la Policía Federal llevaron a cabo la presentación y exhibición de las acciones que están realizando en el combate a la inseguridad.

A invitación de la Asociación Ciudadana del Centro Histórico de Villahermosa, el Comisionado de la Policía Federal, Manuel Rojas Calvo expuso que en la entidad está operando la Gendarmería, la División Científica de investigaciones que están dando todo el apoyo al estado de Tabasco para recobrar la seguridad, no solo en el municipio de Centro, sino en todo el estado.

“Está exhibición es con la intención que la ciudadanía conozca y pueda observar el tipo de vehículos que las diferentes divisiones de la Policía Federal tenemos al servicio de la comunidad y para cada uno de los casos que se tienen que llevar a cabo”, dijo.

Indicó que cuentan con vehículos blindados que trae la Gendarmería y que tiene la División regional.

Señaló que es importante que se recupere la confianza en la policía del estado, pues la federación solo vino a fortalecer los trabajos para que el ciudadano tenga nuevamente la confianza.

En este sentido el presidente de la mesa de Seguridad y Justicia, Raúl Arechiga Guajardo pidió capacitación para los elementos policiacos, pues dijo que ningún plan de seguridad va a funcionar si no se tienen corporaciones en buen estado.

Indicó que esperan como ciudadanos tener resultados a corto plazo, pues aunque hay muchas cosas que hacer y se tiene que ir reforzando el plan Estatal de Seguridad Pública, aumentar los presupuestos en infraestructura y equipamiento.

“Se debe poner en orden a los cuerpos policiacos y tener una depuración integral, tomando en cuenta su condición física y exámenes de confianza, pues ningún plan va a funcionar si la Policía no está en orden”, precisó.