Gobierno de Tabasco busca bajar “percepción” de inseguridad, no disminuir delitos: PAN

MARÍA A. HERNÁNDEZ.- El presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Castillo Ramírez, aseguró que al gobierno del estado no le importa disminuir el número de delitos que se cometen en Tabasco, sino sólo hacerle creer a la gente que hay más seguridad, es decir, bajar la “percepción”.

Esto luego de los resultados de la encuesta del INEGI que ubica a Villahermosa con 97.5 por ciento como la ciudad con más percepción de inseguridad.

“Al gobierno no le interesa que de verdad bajen los índices delincuenciales, no, con el hecho de que la gente crear bajaron, aunque no sea cierto, le basta” acusó.

El panista precisó que a las autoridades sólo se les ocurre andar dando respuestas basadas en cifras alegres para tratar de cambiar los pensamientos de la gente. Por ejemplo -dijo- el hecho de que digan que en diciembre los delitos disminuyeron 11 por ciento.

Castillo Ramírez, aseguró que no les interesa combatir el delito; lo que le interesa dijo es bajar los niveles de percepción de inseguridad y para ello en lugar de combatir el problema promueven medidas mediáticas para incidir en la conciencia del tabasqueño para hacerle creer que están bajando los delitos.