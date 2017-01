Constructores de vivienda reducen 15 % metas y afectan a dos mil trabajadores

LUIS M. SÁNCHEZ.- Debido al “gasolinazo” y la depreciación del peso ante el dólar, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) redujo 15 por ciento su meta construcción de casas, por lo que dejarán de ser invertidos por lo menos 38 millones de pesos y de ser generados entre mil 500 y 2 mil empleos.

César Narváez Bautista, presidente de la Canadevi en la entidad, aseguró que los desarrolladores están “esforzándose” para que el impacto en la reducción del número de viviendas no sea “tanto”.

Por eso, indicó, están en un análisis a fondo de las variables económicas para determinar la reducción final o definitiva a la meta de vivienda de este año, prevista inicialmente en 4mil 600 unidades.

Y es que, añadió, de “entrada” ya redujeron esa meta en 700 casas.

Expuso que el “gasolinazo” y la depreciación del peso ante el dólar provocó un incremento a los precios finales de las viviendas de entre 5 y 8 por ciento, lo que repercutirá en el consumidor final y que tendrá como efecto una contracción en las ventas.

Esta semana, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Tabasco estimó que solo el aumento en los combustibles les provocó un incremento de 30 por ciento en los costos de producción.

En ese contexto, Narváez Bautista reiteró que además del “gasolinazo”, la depreciación del peso ante el dólar afectará a la baja la construcción de viviendas al tener que enfrentar los desarrolladores el aumento en los costos de edificación.

“La meta ya la disminuimos 15 por ciento; esperamos que no baje más, pero ya la reducción significaría no construir o hacer entre 700 y 800 casas, lo que equivale a que no serán ejercidos por lo menos 36 millones de pesos y no serán creados entre mil 500 y 2 mil empleos directos”, puntualizó.