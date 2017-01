Cada día aparecen más taxis piratas, denuncian trabajadores del volante

MARÍA A. HERNÁNDEZ.- Ex candidatos a la secretaría general de la Unión de Taxis Amarillos de Centro, denunciaron que hay en circulación más de 600 unidades piratas mientras las autoridades del sector no hacen nada por atacar esta problemática que está afectando directamente a la economía de socios y choferes.

En el mismo orden, mostraron su inconformidad por la presencia de las unidades UBER e indicaron que de la misma manera la organización puede a través de una aplicación prestar el servicio de alquiler y están dispuestos a hacerlo para no seguir soportando la competencia desleal que representan esas unidades.

“Si salen de circulación las llamadas unidades piratas nosotros seguiremos aguantando el precio de la tarifa, pero de otro modo, si esta situación no mejora estaremos sufriendo diariamente ese gasto extra como concesionarios y también los conductores que se ven directamente afectados”, expuso Ignacio Hernández Ramón.

Por su parte, Carlos Alberto Nieto Díaz, socio del taxi 1605 apuntó que solicitarán al titular de la SCT, Agustín Silva Vidal, les ayude a sacar a las unidades piratas porque a la fecha hay detectados alrededor de 600, pero día con día aparecen más y eso es preocupante para le unión.

“Sobre todo que infringen la ley y no hay nadie que los meta en cintura; se les siguen dando amparos y más amparos y en verdad eso lesionada nuestra economía porque ya no tenemos muchos ingresos, y por tanto, no podemos renovar unidades y eso va en demérito del servicio”, añadió.

Entonces –prosiguió-nosotros le hacemos el llamado al secretario de Transportes para que nos ayude con la supervisión porque van apareciendo cada día vehículos clonados, a la fecha hay como cincuenta, tienen una numeración que ya existe, por eso necesitamos que se hagan los operativos, pero no en contra de los que estamos legales, sino de los que infringen la ley, los piratas.