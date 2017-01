Por inseguridad, IP tabasqueña tiene aplazadas inversiones: CANACINTRA

LUIS M. SÁNCHEZ.- Debido a la percepción de inseguridad, empresarios locales han aplazado sus inversiones en la entidad, indicó José Antonio Burelo Cacho, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Aclaró que hasta el momento no tiene el reporte de proyectos cancelados.

Refirio que la percepción de inseguridad –de la cual de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Villahermosa ocupa el primer lugar en el país– no impacta en los inversionistas nacionales o internacionales, pero sí a los locales.

“Sí hay empresarios que están registringiendo o difiriendo sus inversiones, pero no he oído que las cancelen, solamente que las están deteniendo, las están pausando (…), pero hay una preocupación importante”, declaró.

“Las inversiones foráneas están en función del dinero y realmente el tema de la inseguridad no es tan relevante para ellos; el tema de la inseguridad impacta en los inversionistas locales y sí hay una pausa o una restricción, pero no cancelaciones, o abiertamente no hay ese fenómeno”, reiteró.

Burelo Cacho consideró, en tanto, que los cambios realizados en las acciones y mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) son positivos y el reconocimiento de que el anterior esquema no estaba funcionando.

“Me da la idea de que se entendió que el modelo (de seguridad pública) no estaba funcionando y se está optando por otra opción, y eso lo veo bien”, declaró.

Asimismo, calificó la presencia de la Gendarmería en el municipio de Centro solo como un paliativo a corto plazo.

Los cambios en materia de seguridad, insistió, demuestran que las autoridades estatales están conscientes de que hay que “corregir el rumbo”.