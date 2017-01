Ordena Salud reanudar filtros sanitarios a escuelas y comercios para frenar Influenza

YAZMÍN RUIZ.- El titular de la Secretaría de Salud, Rafael Arroyo Yabur, exhortó a las empresas y escuelas tanto públicas como privadas a instalar sus filtros sanitarios para evitar el contagio de Influenza y otras enfermedades respiratorias.

Expuso que se establecerán mecanismos de manera conjunta con la Secretaría de Educación de Tabasco (SETAB) para implementar esos filtros en los centros escolares consistentes en la aplicación de gel antibacterial, el lavado constante de manos y evitar el saludo de beso de las personas que tienen algún síntoma.

Indicó que estos filtros también deberán aplicarse en diferentes centros comerciales con alta concentración de personas y por ello es el llamado a los empresarios a sumarse.

En el caso de las personas con la enfermedad de las vías respiratorias, dijo que deben de evitar asistir a lugares donde haya muchas personas para no contagiar a los demás, además de no automedicarse.

Arroyo Yabur destacó que la gente si está acudiendo a vacunarse, por lo que la campaña de vacunación lleva avances de un 50 por ciento y se tiene previsto concluirla a finales de febrero por lo que hay tiempo para aplicarse la vacuna. “Son más de 395 mil dosis aplicadas y la meta es de más de 600 mil esperamos concluirla en febrero”, dijo

Reiteró a los pacientes no automedicarse para no poner en riesgo su salud ya que el único medicamente indicado para ese tipo de casos es el Tamiflú y se ha platicado con las farmacias y hay suficiente medicamentos.