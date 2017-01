Señala Gaudiano de chismosos a dirigentes empresariales que denunciaron cobros excesivos

MARÍA A. HERNÁNDEZ.- Ante la insistencia del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET) de que la Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio 2017 del Ayuntamiento de Centro, contempla cobros excesivos por las licencias de construcción y funcionamiento, el presidente municipal de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa aludió a los reclamos de la iniciativa privada y los consideró como “chismes y provocaciones”.

En un evento público en la Villa Ocuiltzapotlán, convocó a los ciudadanos a no hacer caso a quienes aseguran que se aumentarán los impuestos, cuando -sostuvo-es totalmente falso, pues incluso se acaba de aprobar el Programa de Incentivos Fiscales 2017, que contempla descuentos en el pago del predial y agua, desde un 20 y hasta un 50 por ciento.

“Les pido que estemos unidos, que no caigan en provocaciones, que no caigan en chismes, si les digo aquí que no se van a cobrar impuestos, mi palabra está empeñada, no se van a cobrar impuestos, aunque haya otras voces que quieran decir lo contrario, porque si yo les digo que se va a trabajar así es que se va a trabajar así, aunque haya otras voces que quieran desacreditar nuestro trabajo”, pidió.

Y agregó: “la palabra es lo más importante y lo que más estimo en mi trabajo político, entonces yo les pido que estemos unidos, pueblo y gobierno. Que puede haber diferencias, sí, sí las puede haber, yo acepto las críticas constructivas, y cuando haya que alzar la voz por una injusticia, yo voy a ser el primero que los voy a escuchar, pero cuando se esté trabajando, también requerimos eso, que se reconozca el esfuerzo que estamos haciendo”,