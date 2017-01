Maestros del CECyTET demandan pagos de fin de año y quincenas

YAZMÍN RUIZ.- Maestros del CECyTET marcharon por las calles de Villahermosa y se manifestaron frente a la Quinta Grijalva, debido a que a 1800 maestros y trabajadores administrativos no han recibido el pago de sus quincenas y parte del aguinaldo.

Expusieron que es la federación quien no ha bajado los recursos al estado, por lo que a cada trabajador se les debe 40 días de trabajo, correspondiente a 20 días de aguinaldo, una quincena y otras prestaciones.

José Alfredo Jiménez García, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tabasco (Cecytet), expuso que en el caso del aguinaldo se pagaba la segunda parte en la primer semana de enero y ahora no lo hicieron.

“Nosotros lo que queremos es que el Gobierno del Estado nos apoye con gestiones para que se logre liberar los recursos y nos puedan pagar, pues somos 1800 trabajadores afectados, entre personal docente y administrativo”, precisó.

Indicó que 21 planteles son y se convocó a todos, pero por diferentes causas no pudieron asistir, sin embargo todos quieren que se les pague.

Abundó que están en este momento en cursos intersemestrales, pues el semestre inicia hasta el 30 de enero, por ello están pidiendo que se pague antes para no afectar las clases una vez que inicien.

El líder magisterial expuso que de no tener una respuesta analizarán que otras medidas se tomaran.

Insistió que el otro sindicato no sabe si se han manifestado, pues también a sus trabajadores se les debe la misma cantidad.

“Nosotros confiamos en que hoy nos confirmen una fecha de pago, vamos a esperar y si no veremos qué pasa”, precisó.