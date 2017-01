Con plantón, comuneros de Centla exigen a CONAGUA desazolve de siete arroyos

YAZMÍN RUIZ.- Por lo menos 200 habitantes de diferentes comunidades de Centla, se manifestaron frente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para exigir el desazolve de siete arroyos que es un compromiso desde 2011 y hasta la fecha no se ha hecho nada.

Concepción Juárez de la Cruz, del Consejo de Comunidades Unidas por Centla que forma parte de MOSDIT, expuso que de los siete que estaban acordados sólo uno han hecho, por lo que decidieron manifestarse y exigir esos trabajos.

“No nos han dado una razón del por qué no lo han hecho. Hemos venido a platicar y si nos atienden y nos dicen que están en eso”, expuso.

Precisó que por esto muchas comunidades se han ido al agua con cualquier lluvia y a como está la situación se requiere el desazolve para no inundarse y para poder pescar en esos arroyos.

Abundó que entre las comunidades afectadas se encuentran los Tabasqueños primera y segunda sección, Simón Sarlat, Caparroso, Santa Cruz, Vicente Guerrero, Allende, Zaragoza y parte de lo que es Chilapillas.

Estimó que en estas comunidades son muchas familias que están siendo afectadas por ello es la instancia de que se tome de nuevo un acuerdo.

Explicó que si es necesario firmar una nueva minuta o tomar acuerdos se hará, pues lo que quieren es que se hagan los trabajos de desazolve que ya están autorizados.

Señaló que esta toma de instalaciones es temporal y dependerá de la respuesta que les den para hacer esas obras.