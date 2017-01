Se resisten locatarios del Pino Suárez abandonar sus puestos y se amparan

MARÍA A. HERNÁNDEZ.- Más de 300 locatarios del mercado público ‘José María Pino Suárez’ han promovido sus amparos en contra de la reubicación a la sede provisional de Casa Blanca, tras haber sido notificados por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de que la construcción del nuevo centro de abasto no existe dentro de sus registros federales de proyectos.

Dionisio Alejandro Zurita Valencia, coordinador interino de 12 de las 14 uniones, aseguró que cuentan con un documento que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les giró, donde les especifica no tener conocimiento de este proyecto, y ante ello, no se moverán aun cuando llegue la fecha límite el 13 de febrero.

“Tenemos un documento que manda la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación a la solicitud de la obra del mercado público, aquí dicen que no tienen nada, a ellos en su proyecto de mercados no aparece, no sé cómo el gobernador dice que ya lo tienen, pero aquí dice otra cosa”, apuntó.

Indicó que para su protección, a cuatro días que venza el término jurídico han promovido sus amparos más de 300 locatarios, un estimado del 35 por ciento del total; y esperan alcanzar los 700 antes del plazo.

“Ya van 300 amparos, ya porque tienen un término de 15 jurídicamente, ya el viernes entran todos ellos al amparo, va todavía el 35 por ciento, tenemos tres días todavía, esperemos que llegue más gente”, acotó.

El líder de locatarios expuso que en tanto las autoridades municipales y estatales no les den las garantías que están solicitando, no se mudarán.

“Mientras no tengamos las garantías que pedimos ante el cabildo y ante el Congreso del Estado, que nos entreguen todas esas garantías, no nos vamos a salir, vamos a recurrir a los amparos”, apuntó.

Los amparos serán interpuestos ante instancias federales el próximo viernes 20 de enero, concretó, y posteriormente serán resueltos en un término no mayor a 10 días.