Propone dirigente local de CMIC aplicar “economía de guerra” ante crisis

LUIS M. SÁNCHEZ.- Ante la “crisis” por la que atraviesa el sector de la construcción del estado, cuya actividad cayó 50 por ciento por la falta de obra pública, es necesario que se apliquen “medidas de economía de guerra”, indicó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Manuel Antonio Quirarte Flores.

Esa problemática, agregó Quirarte Flores en una reunión con reporteros, se agrava por el “gasolinazo” que entró en vigor el primero de enero de este 2016 y que les impacta en 15.5 por ciento en sus costos de operación.

“Es doloroso”, lamentó, que constructores con 40 años en el ramo con “grandes empresas”, tengan su maquinaria parada por la falta de obra y “todo ese capital se esté yendo por la borda”.

Refirió que de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el año pasado el sector de la construcción perdió 8 mil empleos.

En ese sentido, Carlos Manuel Boj Esteban, tesorero de la CMIC, indicó que este sector en Tabasco está “muy lastimado” sobre todo por la dependencia económica que tiene con el petróleo.

Reveló que el padrón de organismo disminuyó de 450 a 280 de 2015 al 2016 y en enero de este año es de solo 70, debido a que los constructores, al no tener obras públicas ni privadas, carecen de recursos económicos para pagar sus afiliaciones.

“Decreció porque no tiene dinero nuestra gente por la falta de obra (…); hay una crisis en el sector de la construcción, hay una crisis en el sector inmobiliario, hotelero, está de manifiesto”, explicó.

“El sector de la construcción es un sector que está muy castigado, no hay obras de Petróleos Mexicanos, no hay obras de infraestructura tampoco las hay, y si las hay son en su mínima expresión”, sostuvo.

“A ojo de buen cubero, estimo que bajó casi 50 por ciento la actividad”, sostuvo.

Es necesario, externó, hacer un esfuerzo para generar fuentes de empleo ya que la construcción impacta en 43 ramas de la economía.

En ese contexto, Manuel Antonio Quirarte Flores precisó que de acuerdo con estudios propios de la cámara, tan solo el “gasolinazo” les impacta en un incremento de 15.5 por ciento en sus costos de operación directamente.

Tan solo la varilla, precisó, tuvo un incremento de 30 por ciento real en el mercado.

El problema, reiteró, es que hay el riesgo de que quiebren empresas constructores que “presupuestaron” obra pública con precios de 2016, cuando en este 2017 ya hay aumentos que no podrán absorber.

Asimismo, externó, hay el riesgo que los avances comprometidos por las constructoras no sean cumplidas al no tener liquidez y no poder adquirir los materiales para la construcción o las que estén en proceso “queden a medias”.

El mejor indicador de una economía, expuso, es la inversión en obra pública que ejecutan los constructores.

“Si el desarrollo de infraestructura está bien, la economía de un estado está bien; es el mejor indicador”, comparó.

Por eso, reiteró, es necesario que los tres niveles de gobierno apliquen medidas de “economía de guerra”, pero no especificó cuáles.

Es urgente, puntualizó, buscar estrategias para aminorar la problemática, por lo que pidieron a los gobiernos incrementos en los precios en los presupuestos de las obras programadas.

“Es preocupante, y habrá qué ocuparnos como sector, como industria; (…), tenemos que tener medidas de economía de guerra prácticamente…”, puntualizó.