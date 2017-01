Desmiente Ayuntamiento de Centro aumento de impuestos como acusan empresarios

YAZMÍN RUIZ.- No sé cuál es el motivo para que los miembros del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET), difundan declaraciones totalmente infundadas que confunden a la opinión pública cuando señalan que se han incrementado impuestos y derechos lo cual es rotundamente falso, aseguró Rafael Sánchez Magaña, subdirector de Ingresos de la Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de Centro.

Dijo que incluso existen minutas firmadas por empresarios en los que se acordó que no habrá alza de impuestos.

Destacó que el 9 de enero pasado el alcalde Gerardo Gaudiano Rovirosa dio a conocer en apoyo a las familias de Centro, y dada la situación que pasa el municipio, Tabasco y todo el país, una serie de beneficios dentro del Programa de Incentivos Fiscales que se están aplicando actualmente.

“Nos extraña sobremanera las declaraciones de los miembros del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, que se han incrementado de manera exorbitante ciertos impuestos, esto es totalmente infundado y no sé cuál sea la razón por la que esté diciendo eso, puesto que el Consejo en pleno han tenido reuniones con el presidente municipal donde han signado y firmado convenios donde se acuerda que no habrá alza de impuestos”, dijo.

El funcionario municipal, expuso que no hay impuestos adicionales a lo que se venía cobrando, lo que se hizo fue regularizar algunas cosas que no estaban en ley, pero no significan que estemos elevando impuestos.

En este sentido el subdirector de Ingresos ejemplificó que según los dichos de los empresarios las licencias que costaban 290 pesos ahora se incrementaron hasta 54 mil pesos, lo cual es totalmente falso e infundado puesto que el uso de suelo se va a seguir cobrando con el importe de cuatro Unidad de Medida y Actualización (UMA), anteriormente eran cuatro salarios mínimos que costaban en 2016 un monto de 292.16 pesos, y ahora se pagarán 4 UMA, que aplicado el valor actualizado, se pagarán 301.96 pesos por la licencia.

En cuanto a la licencia de construcción, detalló que igualmente se hablaba de que iba a haber un incremento, sin embargo se seguirá cobrando lo que señala específicamente la Ley de Hacienda que para las construcciones no habitacionales, las que no son para vivienda familiar, se cobrará el .10 sobre el valor del UMA, esto varía de acuerdo al tamaño de la construcción, pero no hay ningún aumento.