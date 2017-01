Alerta sanitaria en Tabasco por “Difteria” que se ha presentado en Venezuela

YAZMÍN RUIZ.- El titular de la Secretaría de Salud, Rafael Arroyo Yabur dio a conocer que se mantiene la alerta sanitaria en Tabasco por Difteria, que es una enfermedad respiratoria de carácter agudo que se caracteriza por la presencia de fiebre y membranas blanquecinas que se endurecen y al desprenderse sangra, sobre todo en niños.

Advirtió que este padecimiento se está presentando en Haití pero también en Venezuela y Tabasco cuenta con una población importante de venezolanos que viajaron el fin de año a su país y que pudieran traer el padecimiento.

“Recordarles a ellos que si estuvieron en contacto con enfermos que acudan a sus médicos sobre todo en la población blanco que son los niños para que se vacunen”, expuso.

Indicó que hasta el momento no se ha presentado ningún caso, sin embargo es una alerta epidemiológica internacional pero al tener Tabasco tanto ciudadano de Venezuela hay que destacar la situación.

En el caso del Sarampión dijo que se está presentando en los Ángeles. California, y aunque no se han presentado casos se mantiene la alerta.

En este sentido dijo que en el aeropuerto internacional de Villahermosa cuentan con vigilancia, sobre todo en viajes internacionales

Indicó que el tipo de incubación de esta enfermedad va de siete a 21 días.

Así también expuso hasta el momento se han reportado 10 casos de influenza en el estado, de los cuales cuatro son del tipo AH1N1 y uno de los cuales falleció.

Explicó que el deceso fue de una mujer de 73 años del municipio de Cárdenas la cual tenía como carga adicional diabetes y no tenía la vacuna contra la influenza.

El funcionario estatal indicó que en este momento se cuenta con 600 mil dosis suficientes para atender a la población, de las cuales ya se han aplicado 395 mil dosis y están a la espera que la población complete hasta marzo su esquema de vacunación.

Precisó que en un 10 por ciento han aumentado las enfermedades de las vías respiratorias altas por las temperaturas bajas que se han presentado, donde sobresalen las bronconeumonías y neumonías.