Trasladan restauranteros incrementos del 10 % a comensales

LUIS M. SÁNCHEZ.- Debido al incremento al precio de las gasolinas, pero además al gas y a la electricidad, los restauranteros aplicarán un aumento de entre 5 y 10 por ciento al precio de sus platillos, informó Gabriel Oropeza Varela, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC).

Y es que, indicó, la electricidad, combustible y gas representan hasta 35 por ciento de los costos de operación de un restaurante.

“El incremento no es nada más a la gasolina, sino a la luz y al gas, que se han venido dando, y eso nos representa un 35 por ciento o más de los costos de operación que tiene un restaurante”, dijo.

Esas alzas, detalló, “pegan” a los restaurantes en su logística de distribución y bebidas, por ejemplo, además del reparto a domicilio a los que cuentan con ese servicio.

En ese contexto, Oropeza Varela reveló que la Canirac “sugirió” a sus socios aplicar un aumento de precios moderado a sus menús y hacerlo paulatinamente en el primer trimestre del año.

“Sí, obviamente van a haber incrementos de entre 5 y 10 por ciento, dependiendo del restaurante, porque finalmente ellos deciden cuánto”, declaró.

Los restaurantes, argumentó, ya no pueden seguir manteniendo los pecios, ya que el panorama económico se complica con la depreciación del peso ante el dólar.

“No podemos no subir los precios; ya no se puede, con esto ya no se puede; hemos venido aguantando dos años, y esto se va a ir reflejando poco a poco en este mes de enero y febrero, creo que se va a ir resintiendo si esto no toma otro tono y empiezan a bajar, que es difícil, porque además todo va en función del dólar, y el dólar va para arriba, no para abajo”, puntualizó.

“Básicamente estaríamos hablando de que en el primer trimestre del año se harían los ajustes (a la alza) de no haber algo que frene esto”, puntualizó.