Se resisten locatarios del Pino Suárez firmar notificación de reubicación y anuncian amparos

MARÍA A. HERNÁNDEZ.- Luego de que el ayuntamiento de Centro diera a conocer que los locatarios del mercado público “José María Pino Suarez”, tendrán del 24 de enero al 13 de febrero para desalojar el actual inmueble y trasladarse a la sede temporal en la colonia Casa Blanca, la mayoría se negó a firmar el documento mediante el que la autoridad municipal pretendía notificarles de esa decisión..

Los comerciantes inconformes aseguraron que buscarán las vías del amparo para no moverse, pues argumentaron que el documento girado por el municipio carece de las garantías necesarias que han estado pidiendo desde el pasado mes de septiembre.

Carlos Barrueta Ceferino, presidente del comité de locatarios, indicó que como primer punto el documento no especifica por cuanto tiempo estarán en la colonia Casa Blanca, así como tampoco les brinda seguridad en torno a la construcción del nuevo mercado.

“Dice el ayuntamiento, bueno el coordinador de mercados en sí, que al demoler el mercado van a estar en posibilidades de construir el nuevo mercado, ¿Cuáles son esas posibilidades nosotros quisiéramos saber?”, apuntó.

La notificación que personal del Ayuntamiento de Centro entregó a los locatarios el día de ayer, está firmada por Carlos Manuel Soberano García, quien es coordinador de mercados del municipio; lo que fue otro argumento de los locatarios para rechazarla, pues expusieron que este funcionario no tiene el suficiente peso autoritario para comprometerse en el cumplimiento de un proyecto tan importante, por lo que debió ser el propio alcalde, Gerardo Gaudiano Rovirosa, quien rubricara la notificación.

“Dicha notificación viene dirigida al locatario principalmente, pero no están destacando los tiempos que estaremos en Casa Blanca, lo firma el coordinador de mercados, pera pregunta sería ¿Qué facultades tiene el coordinador de mercados, no solo para notificar, sino para comprometerse dentro de un papelito que nos manda como citatorio, el cumplimiento de las disposiciones que hemos solicitado en su momento”, dijo.

Finalmente, el líder de los locatarios expuso que por consenso la mayor parte de los comerciantes acordó no firmar la entrega de las notificaciones, y por el contrario, conducirse por la vía de los amparos, pues afirmó que aunque se venza el plazo el 13 de febrero, no se moverán hasta que no haya una mesa de dialogo con las autoridades municipales, estatales y federales, donde se les garantice lo que piden.

“La estamos aceptando porque somos respetuosos en la cuestión de los órdenes de el sentido de reglamentos y leyes, pero la mayoría de los locatarios dijeron, aceptamos pero no firmamos, como una forma de demostrarle a nuestra autoridad que no estamos de acuerdo en cómo se nos está tratando”, concluyó.