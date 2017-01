Demanda Asociación de Padres de Familia frenar urgente el ausentismo magisterial

YAZMÍN RUIZ.- El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, José Atila Montero Acosta, pidió a la Secretaría de Educación de Tabasco (SETAB), aplicar los descuentos correspondientes a los maestros que no cumplieron con la modificación del calendario escolar por las vacaciones de diciembre, pues se sabe que los mismo maestros pedían a los alumnos que no llegaran a la clases para no trabajar.

Precisó que tuvieron reportes de 17 escuelas que no cumplieron la última semana de clases efectiva en el mes de diciembre, respaldada por los padres de familia que fueron quienes informaron de esta situación.

Refirió que interpusieron un escrito ante el nuevo secretario de Educación para una reunión, la cual esperan que sea lo más pronto posible, donde se abordará este tema de ausentismo que se presenta antes y después de los periodos vacacionales, además del ausentismo que se está presentando de maestros en algunas escuelas de municipios.

“Todos estos asuntos deben ser atendidos, porque nosotros como asociación le pedimos a la secretaría que mande a hacer una inspección de la escuela, del grupo, que muchas veces los niños no han avanzado, ni aprendido nada por el ausentismo de los maestros”, dijo.

Expuso que hay un caso de un maestro que por tres años ha presentado licencia médica, tras licencia médica y no ha llegado al trabajo afectando a los menores, por lo que están pidiendo que manden a otro maestro.

Los municipios de la región de los ríos es donde se está dando este problema, y esto se sabe por los maestros, pues los supervisores no reportan nada de esta situación, aseveró.

Montero Acosta, expuso que en esa zona debe de poner la secretaria más énfasis en sus inspecciones y aplicar las sanciones.

“No tenemos cifras, he estado en Jonuta, Tenosique y por lo menos en ocho escuelas se está presentando esta problemática”, precisó.

Indicó que en otras zonas si hay ausentismo, pero no en tanto número como en esta zona, por lo que han insistido en que se aplique la ley y que no se permita estas