Sin clases 13 escuelas de Tabasco por frente frío 21

YAZMIN RUIZ.- En total 15 escuelas no pudieron regresas a clases una vez concluido el periodo vacacional decembrino, debido a que las lluvias ocasionadas por el Frente Frío 21, dejaron afectaciones en 13 escuelas de nivel básico y dos más por estar en remodelación, informó el subsecretario de Educación Básica Antonio Solís Calvillo.

Dijo que estas escuelas están ubicadas en los municipios de la sierra como Teapa, Jalapa y Tacotalpa y son 38 docentes y 927 alumnos los afectados

En rueda de prensa, acompañado del subsecretario de Educación Media y Superior Emilio de Ygartua y Monteverde, indicó que este mismo lunes se estarían realizando las evaluaciones de manera coordinada con Protección Civil.

“Algunos de los planteles que no reiniciaron clases son Alberto Correa Zapata, José Morgas García; Sor Juana Inés de la Cruz; Thelma Beatriz Ascencio; el CAM 2; José María Morelos el Centro rural infantil 1 y 2” entre otros; 6 son afectados de Tacotalpa; 3 en Teapa, 2 en Jalapa y 1 en Comalcalco y 1 en Nacajacua, pero éstas 2 últimas por remodelación”, dijo.

Expuso que el último reporte no se tuvieron pérdidas materiales en los planteles, sin embargo esperan en próximos días se puedan reiniciar las clases de acuerdo a las condiciones climáticas.

Así pues, expuso que por el socavón registrado en el puente la Majagua, hubo docentes y alumnos que no llegaron a tiempo a sus escuelas y serán los directores quienes hagan el recuento de cuántos no pudieron llegar pero no para sancionarlo, sino para presentar sus consideraciones.

En el nivel medio y superior, el subsecretario de este nivel Emilio Ygartua indicó que no hay afectaciones importantes, salvo un encharcamiento en el patio de un plantel del Cobatab en Teapa que no es tema peligroso, así como en la entrada de la unidad de la UJAT en Jalapa que provocó problemas al ingreso de personal administrativo aunque todavía, no hay clases.

“Incluso tenemos un reporte muy temprano de la intercultural que se encuentran en Oxolotan ahí hay una interrupción en el kilómetro 20 de la carretera de Teapa a Tacotalpa pero no tenemos ahorita afortunadamente afectación”, precisó.

Asi pues en general señalaron que el regreso a clases se llevó sin mayores contratimpos solo los antes mencionados.