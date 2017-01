Ofrecen en Central de Abasto productos con precios del año pasado

LUIS M. SÁNCHEZ.- Los bodegueros, tianguistas y comerciantes de la Central de Abasto de Villahermosa (CAV) acordaron no incrementar los precios de productos básicos y de primera necesidad por lo menos durante un mes a pesar del gasolinazo, para apoyar la economía de los tabasqueños.

Abenamar Leyva Gómez, administrador de la CAV, explicó que el objetivo es coadyuvar con los consumidores para reducir el impacto del incremento en los combustibles.

En entrevista luego de participar en la reunión en la que los bodegueros, tianguistas y comerciantes acordaron mantener los precios, Leyva Gómez reconoció que el país y Tabasco atraviesan por “momentos muy críticos” en su economía.

Por eso, externó, el acuerdo logrado representa una ayuda importante para tratar de mantener el poder adquisitivo de los tabasqueños.

“Creo que es un acuerdo que beneficia a las amas de casa, a la economía familiar, porque (…) no van a realizar ningún alza a los productos pesar de los acontecimientos actuales, del incremento a las gasolinas; creo que de una u otra el esfuerzo que hacen los bodegueros y tianguistas contribuye a que el ama de casa no se vea impactada en su economía a tal grado que no pueda acceder a la canasta básica”, declaró.

En ese sentido, sostuvo, los tianguistas, comerciantes y bodegueros acordaron mantener los precios durante un mes por lo menos a partir de este 9 de enero.

Al finalizar ese plazo, externó, realizarán un análisis en sus costos de operación, ya que a partir del 3 de febrero próximo habrá otro incremento a los combustibles.

No obstante, insistió, el acuerdo ya logrado es “loable” para que la “ciudadanía no resulte muy afectada por estos impactos en las gasolinas”.