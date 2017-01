Directores decidirán suspensión de clases ante riesgo por casos de vandalismo

YAZMÍN RUIZ.- El subsecretario de Educación Básica, Antonio Solís Calvillo, indicó que ante el regreso a clases y por los actos vandálicos que se han presentado en los últimos días, cada director de las escuelas valorará si hay un riego y si es necesario suspender actividades.

Sin embargo no se estará dando una orden de suspensión de manera general o de modificación de horarios.

“Las protestas de las que están hablando tienen otro tipo de situación que no tienen que ver con las escuelas”, dijo.

Expuso que ese llamado que está circulando en redes sociales de movilizaciones de la CNTE están seguros que no encontrará eco en Tabasco, pues los maestros de Tabasco han sido respetuosos.

“Además es Coordinadora de Educación, no del gasolinazo”, dijo.

Aseguró que ya todo se encuentra listo para el regreso a clases de más de 500 mil alumnos de educación básica, ya se están haciendo algunas contrataciones que están pendientes.

Aunque no precisó cuántos maestros faltan, dijo que son los docentes que piden permiso sin goce de sueldo, o las jubilaciones.

Así pues dijo que aún están en análisis de cuantos profesores adelantaron las vacaciones decembrinas, pues aún están llegando los reportes por parte de los supervisores.

“Tenemos que analizar cada caso, pues en alguna situación los padres de familia no mandaron a clases y pues eso afectó”, expuso.

Abundó que pese a los cambios en la titularidad de la Secretaría de Educación esta dependencia sigue trabajando en el programa que se tiene establecido.