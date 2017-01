Dispuesto alcalde de Nacajuca solicitar apoyo estatal de presentarse disturbios

YAZMÍN RUIZ.- El alcalde de Nacajuca Francisco López, señaló que se ha dispuesto un operativo especial para resguardar las tiendas de autoservicio y comercios en ese municipio, ante los saqueos que se han presentado escudándose en las manifestaciones contra el alza de las gasolinas.

Indicó que hasta el momento no se ha presentado algún disturbio, por ello es que han tomado las medidas preventivas para evitar que suceda.

Agregó que de ser necesario se solicitaría apoyo al estado para garantizar la seguridad en el municipio.

“No hemos tenido disturbios de ese tipo en el municipio afortunadamente, pero estamos alerta y hemos puesto un operativo especial de resguardo para los centros comerciales”, dijo.

En este sentido llamó a la gente a no caer en ese tipo de provocación y manifestarse de manera pacífica pues a todos les impacta el alza de los precios de los combustibles, pero no se debe caer en la violencia.

Indicó que como gobierno municipal tendrán que hacer ajustes en sus gastos, ya que tienen que tener ahorros en combustible, papelería, energía eléctrica, que en este último rubro se trae una deuda arrastrando desde la administración pasada.

Dijo que la administración que preside va al corriente con sus pagos, pero ha tenido que negociar con la CFE para que se pueda ir liquidando el adeudo que es de 17 millones de pesos.

“Estamos haciendo convenios con la CFE de ir pagando mensualmente cierta cantidad y así ir reduciendo el adeudo”, precisó.

Agregó que siempre han solicitado a la CFE un trato especial sin embargo no lo han conseguido y las tarifas cada vez son más altas.