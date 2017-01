Colonos de Pyasur demandan a Gaudiano cumpla compromisos y los saque del abandono

YAZMÍN RUIZ.- Habitantes del ejido Pino Suárez, sección Pyasur, de Tierra Colorada, se manifestaron en la inauguración del puente vehicular, exigiendo la pavimentación de sus calles y el servicio de drenaje que por años han exigido y tanto gobiernos municipales y estatales solo los han engañado.

Gilberto Méndez de la Cruz, habitante de esa colonia aseguró que ya han hecho las solicitudes de manera formal ante todas las instancias, y solo les han dicho que sí, pero no para cuando.

Por ello advirtieron que de no tener una respuesta positiva tomarán otras medidas como bloquear calles.

“No queremos, pero es la única medida que nos dejan, porque solo nos han engañado; presidentes y gobernadores han venido y no nos han apoyado, solo nos han mentido, desde el mínimo hasta el máximo”, expuso.

Los colonos demandan drenaje en una zona de 500 metros, que afecta a 500 habitantes que pertenecen al municipio de Centro.

“Al Centro le hemos dado nuestro apoyo en todas las elecciones y todos nos han marginado, el último que nos prometió fue Gaudiano y no nos ha cumplido”, destacó.

Insistió que ya quieren hechos, respuestas, porque ya están cansados de tantas mentiras, pues solo nos dicen que si pero no nos dicen cuándo.

Abundó que el delegado municipal no les ha apoyado, así como las autoridades municipales y estatales quienes los han renegados.

Pese a que llegó gente del Ayuntamiento a tratar de dialogar con ellos, exigieron que haya el compromiso firmado y con fecha para la realización de las obras.