Manifestaciones pacíficas contra gasolinazos muestran madurez de tabasqueños: SEGOB

YAZMÍN RUIZ.- Tabasco no está considerado como foco rojo por las amenazas de manifestación contra el incremento del precio de los combustibles, aseguró la delegada de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Liliana Díaz Figueroa.

En entrevista, la funcionaria federal indicó que en Tabasco los ciudadanos han tenido la madurez y la responsabilidad para manifestarse de manera pacífica y de no violentar los derechos de terceros.

Además indicó que se tiene que ir checando cómo evoluciona esto, pues el aumento ya está autorizado y el gobierno federal es respetuoso de las manifestaciones.

“Hay un monitoreo constante en las 32 entidades federativas, obviamente hay focos rojos que todos conocemos por las manifestaciones violentas y la verdad un reconocimiento a los tabasqueños que se han comportado a la altura”, indicó.

Díaz Figueroa dijo que se espera que no se vuelvan más violentas las manifestaciones que se han estado presentando en la entidad, pues el hecho de que puedan sumarse más voces es válido, mientras no se violente las vías de comunicación y los derechos de terceros.

“Este país tiene garantizada la libertad de expresión y de manifestación pero no violentar los derechos de terceros porque nos perjudicamos todos”, expuso.

Indicó que antes de bloquear vías se piense que hay traslado de personas que requieren atención médica, de la gente que va a trabajar y que sus patrones no tienen tolerancia para entender que quedaron varados por una manifestación de este tipo.

Indicó que ella no puede decidir si es necesario poner Seguridad en las estaciones de servicio ante las amenazas y como se ha solicitado por parte de los empresarios.

“Yo no puedo manifestarme al respecto, porque no tomo decisiones y en este momento Tabasco no ha estado considerado como foco rojos por estos problemas, además de que ha habido una coordinación entre los tres niveles de gobierno”, expuso.