Lo corrupto, ni raspado se quita, dice Rodríguez Prats a Núñez

MARÍA A. HERNÁNDEZ.- El panista Juan José Rodríguez Prats, tachó de “vil y cobarde” la respuesta que recibió de parte del gobernador Arturo Núñez Jiménez, tras haber realizado severas críticas con la administración estatal.

“¿En serio cree que está haciendo un buen gobierno? ¿En serio cree que sólo debe escuchar a las voces que lo adulan? ¿Qué nos pasa cuando llegamos al poder? ¿Por qué nos encerramos en nuestra burbuja, en nuestra cúpula?, cuestionó el politólogo.

La víspera, el jefe del ejecutivo estatal lo llamó “ebrio” y de esta manera evitó responder acerca de sí es real que existen corruptelas en diversas áreas del gobierno estatal, particularmente en la Secretaría de Planeación y Finanzas (SEPLAFIN).

Ante ello, Rodríguez Prats lamentó que la actitud del mandatario sea de “resentimiento y mediocridad” al descalificar a quienes se atreven a hacer señalamientos directos acerca de las fallas que está viviendo el gobierno de Tabasco.

“Él dice que cada vez que me ve en el aeropuerto me ve ebrio, yo quisiera decirle que no viaja en aviones comerciales. Hace muchos años que no nos vemos, pero lo más grave es evadir, no entra a lo que yo dije, a las aseveraciones que hice, sino que hace una respuesta vil y cobarde”, expresó.

El ex senador dijo que caer en alusiones personales solo servirá para profundizar abismos y no abona al verdadero diálogo.

“Tomo vino, whisky, tequila, cerveza… y a mí lo ebrio se me quita de un día para otro, pero a Arturo Núñez lo corrupto no se le quita ni raspado” acotó.

Además, puntualizó que la “tragedia” que vive Tabasco se debe a las malas decisiones que se han tomado para la conformación del gabinete estatal pues es claro que ante tantos cambios algo no va bien.

“Es claro que no vamos bien, pero lo grave es cuando un gobernante se cierra, cuando no ve lo que está mal” finalizó.