Ventila Rodríguez Prats corrupción en el gobierno de Núñez y éste lo insulta

MARÍA A. HERNÁNDEZ.- Corrupción al interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como acciones tardías para frenar la inseguridad evidenció el politólogo, Juan José Rodríguez Prats, al hacer un análisis del gobierno que encabeza Arturo Núñez Jiménez.

El panista le reprochó al jefe del ejecutivo estatal su discurso “triunfalista” de año nuevo, cuando Tabasco enfrenta serios problemas de violencia, desempleo y finanzas mal encaminadas.

“Y la corrupción en la Secretaría de Planeación y Finanzas, hay verdaderos escándalos, sí Arturo Núñez no lo sabe, yo se lo voy a informar; escándalo de extorsión a los proveedores, a los contratistas, asignación de compras sin licitación” sostuvo.

El ex senador aseguró que la administración nuñista se ha convertido en un verdadero desastre y tal parece que no hay intenciones de corregirlo: “Yo no sé si en el discurso Arturo Núñez, lo engañan o se autoengaña”, puntualizó.

Y agregó: “Me gustaría que (el gobernador) nos definiera en qué consiste o consistió el cambio verdadero, en que se distingue de los otros gobierno. Creo que Arturo Núñez está siendo peor que los gobiernos de Madrazo y Andrade, nunca creí que a estos se le pudiera superar en la corrupción, en la deficiencia y en la demagogia, pero creo que Arturo Núñez ya los rebasó”, abundó.

Añadió que en el caso del Poder Judicial, la asignación de Jorge Priego Solís obedece a un pago de “factura” política, además de que se está dilapidando el dinero estatal en mantener una burocracia “obesa”.

“En el discurso, Arturo Núñez habla de finanzas sanas, hace algunos años estaban quebradas, pero ¿qué se hizo para mejorar esas finanzas? ¿El gobierno de Arturo Núñez ha hecho algo? ¿Se ha reducido lo obeso de la burocracia? ¿Qué reforma fiscal se ha hecho? ¿Cómo se han incrementado los ingresos?… habla que gracias a los diputados federal se han obtienen más de 3 mil millones de pesos, pero con y eso, ahí va un préstamo”, señaló.

También criticó el anuncio del Plan Integral de Seguridad, toda vez que este llegó hasta el quinto año del sexenio.

“Y en el quinto año de gobierno se viene a anunciar una política de seguridad con nuevas tecnologías, cuatro años que todo el pueblo de Tabasco pegó de gritos y denunció y reclamó”, sostuvo.

Y NÚÑEZ EVITA RESPONDER A CRÍTICAS

Cuestionado sobre las duras críticas que recibió de parte del panista Juan José Rodríguez Prats, el gobernador Arturo Núñez Jiménez optó por hacer un comentario personal en contra del ex diputado federal en lugar de responder acerca de sí realmente hay corrupción al interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

“Yo hace mucho tiempo que conozco a Juan José Rodríguez Prats y no sé si lo diga sobrio o ebrio. Cada vez que me lo encuentro en el aeropuerto está ebrio, entonces no sé” dijo tras acudir a un módulo del INE en donde renovó su credencial de elector.

El mandatario evitó hacer más comentarios al respecto y prefirió minimizar el tema.