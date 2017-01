El de Núñez, un gobierno fallido, afirma Adán López, dirigente estatal de MORENA

YAZMÍN RUIZ.- El dirigente estatal de MORENA, Adán Augusto López Hernández, calificó al gobierno de Arturo Núñez como “fallido”, ya que en un tema como la Reforma Energética, en vez de ponerse del lado de los tabasqueños, prefirió entregarse a los brazos de Peña Nieto.

En rueda de prensa, acusó además que en esta administración estatal no hay procuración de justicia, ni prevención del delito, mucho menos un Plan Integral de Seguridad Pública.

“Somos el primer lugar en desempleo, imagínense que una funcionaria que no pudo en el tema de generar una política de empleo ahora la premian con la dirección del ISSET”, dijo.

En cuanto a la liberación del precio de la gasolina, que arrastra como consecuencia un alza en el costo del gas LP, electricidad y el encarecimiento de otros productos de la canasta básica, dijo que hay una trama de complicidades entre los diputados federales y las dirigencias del PRI, PAN y PRD.

López Hernández sostuvo que MORENA, siempre se opuso a la aprobación de la Reforma Energética y fue el único partido de oposición que, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, alzo la voz para defender el patrimonio de los mexicanos.

Por ello sostuvo que solo a través de una revolución de conciencias y que los ciudadanos sigan organizándose para ejercer libremente su derecho a votar libremente en las elecciones del 2018, se podrán revertir esta difícil situación que hoy enfrentan los mexicanos.

Expuso que los tabasqueños que en su momento votaron a favor de la Reforma Energética fueron precisamente los diputados federales del PRD, mismos que hoy son diputados locales o presidentes municipales, entre los cuales se encuentran Juan Manuel Fócil Pérez, Gerardo Gaudiano Rovirosa, Marco Rosendo Medina Filigrana, Tomás Brito Lara y Antonio Sansores Sastré, además de Juan Francisco Cáceres del PAN e igualmente el senador, Fernando Mayans Canabal.

Descartó hacer algún llamado a los tabasqueños para realizar manifestaciones en contra del gasolinazo, sin embargo, dijo que MORENA es respetuoso de tales protestas que se lleven a cabo.

Apuntó que no son ingenuos y saben que quienes pueden revertir esta reforma son quienes ostentan la mayoría en la Cámara de Diputados, “diríamos que es un asunto de esa alianza PAN, PRD, PRI y Verde a nivel nacional y en el ámbito local, de esa mayoría artificial que se construyó el PRD”, destacó López Hernández.