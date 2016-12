La inseguridad en Tabasco, vinculada a la pobreza, desempleo y problemas sociales: PRI

YAZMÍN RUIZ.- La llegada de la Gendarmería Nacional no resolverá por completo el problema de inseguridad, pues no es solamente atacar los efectos como se va a solucionar este problema, sino atacando las causas que están generando como la pobreza, el desempleo y los problemas sociales, señaló el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Valdivia de Dios.

Expuso que van a esperar a conocer cuáles son las estrategias que se van a aplicar a partir de la llegada de este cuerpo de seguridad federal y de no estar de acuerdo pues lo señalaran.

“Este es un asunto que tenemos que darle soluciones de fondo, la Gendarmería, responde a una coyuntura de crisis que tenemos de seguridad, pero no resuelve el fondo, el fondo corresponde a un planteamiento serio, profesional y consientes que no van a ser a corto plazo”, destacó.

Indicó que ya no pueden seguir pateando el balón para adelante en materia de seguridad.

Valdivia de Dios indicó que se debe ir más allá de una depuración de la policía, sino que el estado necesita una nueva institución en materia de seguridad, una policía nueva, que responda a otra filosofía, servicio público, que la misión corresponda al tipo de delincuencia que se está enfrentando ahora, que es una delincuencia organizada, mejor preparada, equipada y sobre todo que no tiene temor a ser detenida.

Insistió que es un tema que se ha venido hablando por años de lo mismo, pero es una institución que ya está muy deteriorada en su interior y mejorar salarios no resolverá el problema.

Así también el dirigente priista indicó que el alcalde de Centro Gerardo Gaudiano Rovirosa, está a tiempo de recapacitar y no hacer la obra de ornato en Paseo Tabasco, pues hay otras cosas prioritarias que atender.

Dijo que cuando se es candidato, generalmente recoge las demandas sociales y en los programas de gobierno se deben de responder a esas demandas, por lo que no cree que los ciudadanos de centro hayan pedido una barda o una ornamentación en Paseo Tabasco con una inversión tan alta.

“Hay que revisar bien el tema, no es cierto, no es así las justificaciones que están dando las autoridades, si fuera así la gente no estuviera inconforme por esta decisión, es un mal argumento”, dijo.