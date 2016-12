Escuelas semivacías por ausentismo escolar motivado por maestros

YAZMÍN RUIZ.- Pese a que el acuerdo tomado por la Secretaría de Educación de Tabasco (SETAB) y los sindicatos magisteriales de modificar el calendario de las vacaciones de diciembre, contempla que las clases concluirían el 23 de diciembre, esto no se está cumpliendo, pues los propios maestros han anunciado que este miércoles 21 concluyen las clases y la salida será a las 11 de la mañana.

Tan solo el lunes y martes en la mayoría de escuelas, se presentó un ausentismo superior al 50 por ciento, debido a que los maestros señalaron que no era obligatorio que acudieran los menores a clases y que no se les iba a tomar como falta.

Tan solo en la Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas del Rio” del Fraccionamiento Carrizal, este martes hubo salones donde solo llegaron tres alumnos, en algunos otros cinco, por lo que los maestros comentaron que era mejor ya no enviar a los menores.

A mí me dijo la maestra que era mejor ya no traer a los niños, porque no está llegando la mayoría, además de que mañana – miércoles- salen a las 11 y ya es el último día de clases, precisó la señora Norma Leticia Torres madre de familia de la escuela.

La Señora Guadalupe de la Cruz tuvo que cambiar su periodo vacacional por la modificación del calendario escolar, sin embargo, ahora tendrá que ver donde le cuidan a sus hijas, el jueves y viernes pues ella tiene que laborar esos días y pese a que el acuerdo contempla que debe de haber clases, sus hijas no tendrán.

“Mire, yo iba a salir de vacaciones el 16 de diciembre, por el cambio en las escuelas, pospuse mis vacaciones para el 23, para salir junto con mis hijas, pero ahora resulta que el 21 de diciembre es el último día de clases y que ni jueves, ni viernes no habrá clases, que hago yo con mis niñas, porque mientras ellas están en el escuela yo trabajo”, precisó.

Al final de cuentas los que siempre salen ganando son los maestros, pues regresaran hasta el 9 de enero y salieron de vacaciones, prácticamente normal, expuso doña Guadalupe, con tono molesto.